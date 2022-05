Previsioni meteo Roma e Lazio 24 maggio: il termometro supera i 31 gradi Caldo a Roma e nelle altre province del Lazio. Frosinone è la città più afosa oggi, con il termometro che raggiunge i trentuno gradi.

A cura di Redazione Meteo

Questa giornata, martedì 24 maggio, si apre all'insegna del caldo afoso e delle temperature in rialzo. Soprattutto a Frosinone, il termometro raggiungerà la temperatura di 31 gradi, segnando il record della giornata. A Roma il termometro arriverà a trenta gradi, mentre a Rieti si registra la temperatura più bassa, ventisei gradi. A Latina, invece, il termometro segna ventinove gradi. La situazione del meteo nel Lazio rimarrà invariata anche nei prossimi giorni, con le temperature che si attesteranno sui trenta gradi nelle ore più calde della giornata. Per il resto della settimana non sono previste piogge, a parte la giornata di domenica in cui potrebbe piovere. Il caldo è in aumento, e i cieli non saranno nuvolosi, ma tersi. I venti soffieranno tra deboli e moderati.

A Roma il termometro sfiora i trenta gradi

A Roma, in particolare, le temperature raggiungeranno i trenta gradi tra le 14 e le 17 del pomeriggio, ora in cui si consiglia di non uscire se non strettamente necessario. Secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, i cieli saranno "in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3879m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud". Come detto, non sono al momento previste piogge, anche se precipitazioni potrebbero essere attese per la giornata di domenica. All'inizio della settimana prossima le temperature potrebbero abbassarsi un po' rispetto a questa settimana, ma è probabile che si rialzino non appena passeranno le precipitazioni.