Previsioni meteo Roma e Lazio 23 marzo, esplode la primavera: sole e temperature fino a 19 gradi Cielo sereno e sole e temperature fino a 19 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 23 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Getty Images

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 23 marzo, registrano cielo sereno e sole e temperature fino a massime di 19 gradi. Il tempo è bello sulla nostra regione e i valori si mantengono stabili. La primavera "esplode" nella Capitale, finalmente le giornate sono belle e soleggiate, perfette per concedersi passeggiate in città o gite fuori porta nel fine settimana. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it infatti sabato l'alta pressione prevale sulla nostra regione e la giornata è contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio.

Le temperature arrivano fino a massime di 19 gradi e i valori notturni non subiscono grandi variazioni. Domenica ancora regime anticiclonico sul Lazio, si mantengono generali condizioni di bel tempo. Il cielo è poco o parzialmente nuvoloso, con possibili piogge sulle montagne del Frusinate. Le temperature arrivano fino a massime fino a 17 gradi, con valori notturni stazionari e soffiano venti di Libeccio. Il quadro meterologico resta stabile almeno fino all'inizio della prossima settimana, poi torna il maltempo a transitare sula Lazio con precipitazioni già in vista mercoledì.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 23 marzo

Oggi, sabato 23 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole. Nel dettaglio, sulla Capitale il sole brilla indisturbato pe rl'intero arco della giornata. Le temperature oscillano tra minime di 12 e massime di 17 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con tempo bello e soleggiato ovunque. Ci attende cielo sereno su Frosinone città, nubi sparse su Latina, Rieti e Viterbo. Vediamo invece cosa ci attende sul fronte delle temperature: tra 8 e 19 gradi a Frosinone, tra 12 e 19 gradi a Latina, tra 8 e 18 gradi a Rieti, tra 7 e 18 gradi a Viterbo.