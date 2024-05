video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 22 maggio: cielo parzialmente nuvoloso, piogge e temporali a Rieti Cielo parzialmente nuvoloso su tutto il Lazio, dove il meteo sarà abbastanza sereno tranne che nella provincia di Rieti, dove sono attese piogge e temporali.

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio

La giornata di oggi sarà caratterizzata dal bel tempo in tutte le province del Lazio, tranne che a Rieti. Le temperature avranno un leggero aumento rispetto ai giorni passati, con le massime che saliranno un po’ oltre i venti gradi. Il cielo sarà soleggiato a Viterbo, parzialmente nuvoloso a Roma, Latina e Frosinone. Unica eccezione nel panorama laziale Rieti, dove – soprattutto nel pomeriggio – sono previsti piogge e temporali molto forti a partire dalle 11 del mattino e fino alle 20 di sera. Nei prossimi giorni però, il meteo dovrebbe migliorare.

Più nel dettaglio, a Roma come detto ci sarà cielo lievemente nuvoloso, e temperature tra i tredici e i ventitré gradi, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. A Frosinone le temperature saranno comprese tra dodici e ventidue gradi, mentre a Latina tra quattordici e ventidue gradi. A Rieti le temperature saranno più basse, con la minima a dodici gradi e la massima che non supererà i diciotto gradi. Qui sono attese piogge e temporali dalle 11 del mattino fino alle 20 di sera. A Viterbo, invece, la giornata sarà soleggiata, senza nuvole, con temperature tra undici e ventuno gradi.

Le minime, come visto, saranno abbastanza basse in tutta la regione. Nei prossimi giorni il meteo dovrebbe rimanere stabile, con qualche pioggia tra giovedì e venerdì. Non è escluso che il tempo subisca un netto peggioramento improvviso come già avvenuto nei giorni passati, con bruschi cambi di temperatura e bombe d’acqua. Un intenso fronte perturbato di origine atlantica è in arrivo sull’Italia, e porterà instabilità su gran parte della penisola.