Previsioni meteo Roma e Lazio 21 ottobre: pioggia e temperature in calo Pioggia e temperature fino a massime di 23 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 21 ottobre.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 21 ottobre, registrano maltempo, con pioggia e temperature in calo, fino a massime di 23 gradi. Le temperature subiranno un primo calo, con massime che si attesteranno di poco al di sopra dei 20 gradi nelle ore centrali della giornata. Il maltempo di questi giorni ci catapulta finalmente in autunno, mettendo fine ad un'estate che quest'anno sembrava non voler terminare.

Sul Bacino del Mediterraneo, sull'Italia e le regioni centrali come già annunciato dagli esperti de Il Meteo.it imperversa il ciclone Medusa proveniente dal Nord Europa, carico di pioggia. Per domenica si attende una breve pausa, così come ad inizio della prossima settimana, l'ultima di novembre ma c'è ancora pioggia all'orizzonte.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 21 ottobre

Oggi, sabato 21 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale si attandono precipitazioni a carattere moderato di notte, nubi sparse e schiarite al mattino pioggia e ancora schiarite nel pomeriggio e nubi sparse di sera. Le temperature oscillanno tra minime di 18 e massime di 23 gradi e il vento soffia moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Maltempo anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio e temperature ovunque in calo. Nel dettaglio avremo: pioggia e schiarite su Frosinone con minime di 18 e massime di 22 gradi, pioggia e schiarite su Latina con temperature che oscilleranno tra 19 e 23 gradi, ancora pioggia alternata a schiarite su Rieti con minime di 14 e massime di 19 gradi, nubi sparse con isolate piogge su Viterbo e valori compresi tra 14 e 18 gradi.