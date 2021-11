Previsioni meteo Roma e Lazio 21 novembre: ultima giornata di bel tempo, peggioramento in serata Nella giornata di oggi, domenica 21 novembre, il cielo sarà poco nuvoloso e non ci saranno piogge. Le condizioni meteo cominceranno però a peggiorare già da stasera.

A cura di Redazione Meteo

Quella di oggi, domenica 21 novembre, sarà l'ultima giornata di bel tempo prima dell'inizio di una settimana all'insegna del maltempo e dei temporali. In particolare oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della giornata, con un peggioramento in serata che annuncia le piogge che si abbatteranno su tutta la regione a partire da domani. In generale nella capitale, a Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, il cielo sarà poco nuvoloso, le temperature comprese tra i 4 (la minima di Viterbo) e i 16 gradi (a Roma) con qualche variazione a seconda delle zone.

Nel Lazio cielo poco nuvoloso, domani temporali

In particolare a Roma oggi, domenica 21 novembre, le temperature saranno comprese tra gli 8 e i 16 gradi. Non sono previste piogge, ma il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della giornata, con un peggioramento in serata. I venti soffieranno tra deboli e moderati. Il tempo non cambierà di molto anche nelle altre province del Lazio. A Frosinone la temperatura minima sarà di 7 gradi, mentre la massima è di 16 gradi. Nubi sparse ci saranno per tutto il giorno, mentre in serata cominceranno a cadere le prime deboli piogge. Temperature tra 9 e 17 gradi a Latina, dove ci saranno nubi sparse per tutto il giorno, e venti tra deboli e moderati. A Rieti la minima sarà invece di 4 gradi, mentre la massima si attesterà sui 14. Il cielo sarà poco nuvoloso per tutta la giornata. Anche a Viterbo niente piogge per oggi anche se ci sarà un peggioramento delle condizioni meteo in serata, con temperature comprese tra 5 e 14 gradi.