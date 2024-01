Previsioni meteo Roma e Lazio 21 gennaio: domenica gelida, temperature sotto zero Tempo bello, ma aria gelida, vento e temperature sotto zero sono le previsioni del meteo a Roma per domenica 21 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 21 gennaio, registrano aria gelida e vento, con temperature fino a massime di 9 gradi. La caratteristica del weekend è il freddo, con le minime che scendono sotto zero fino a -2 gradi. Un abbassamento dei valori come riportano gli esperti de Il Meteo.it iniziati già sul finire della settimana, con gelate di notte e al mattino presto. A soffiare sulle regioni centrali e sul Lazio sono i venti gelidi di Bora e Grecale.

Il freddo, che sarebbe normale per il fatto che ci troviamo a gennaio, in pieno inverno, non dura però a lungo e già a partire dalla prossima settimana torna l'anticiclone africano, che porta valori decisamente più miti e fa alzare di nuovo le temperature, che arrivano fino a massime di 15 gradi. Un caldo fuori stagione che ci accompagna per tutta la prossima settimana, durante la quale non dovrebbe piovere, ma il tempo si mantiene bello su tutta la regione.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 21 gennaio

Oggi, domenica 21 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e freddo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno per l'intero arco della giornata: di notte, al mattino presto e di pomeriggio mentre di sera poco nuvoloso. Le temperature oscillano tra minime di 1 e massime di 11 gradi, mentre il vento soffia moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del Lazio, ovunque splende il sole. Sul fronte delle temperature abbiamo tra -2 e 10 a Frosinone, tra 0 e 11 a Latina, tra -4 e 8 a Rieti, tra -2 e 9 a Viterbo. Le precipitazioni sono ovunque assenti.