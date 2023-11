Previsioni meteo Roma e Lazio 20 novembre: cielo coperto e possibili piogge, temperature ancora alte Cielo nuvoloso o coperto e possibili deboli piogge sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 20 novembre. Le temperature non supereranno massime di 18 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma nel Lazio per oggi, lunedì 20 novembre, registrano cielo poco nuvoloso o coperto con possibili deboli piogge. Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it "soffiano venti di Libeccio e la pressione è in diminuzione, quindi questa giornata trascorre con un cielo che si presenta molto nuvoloso o a tratti coperto su tutto il territorio regionale, ma senza grosse precipitazioni". Sul fronte delle temperature le massime non superano i 18 gradi nelle ore centrali della giornata, con valori notturni in aumento.

Per quanto riguarda un discorso più generico sul resto della settimana da martedì la pressione è in diminuzione, con un vortice ciclonico, che porta un graduale peggioramento del tempo, con rovesci e temporali a tratti intensi più probabili sulle zone interne, nubi irregolari sul resto del territorio. Le minime sono in aumento. Il quadro meterologico nel corso della settimana è piuttosto instabile, con precipitazioni in vista anche per il prossimo weekend.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 20 novembre

Oggi, lunedì 20 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile, con poche nubi ma precipitazioni deboli o del tutto assenti. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo cielo coperto di notte, al mattino e di pomeriggio, poco nuvoloso di sera. Le temperature oscillano tra minime di 14 e massime di 18 gradi, il vento soffia moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione simile sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, ovunque sul territorio della regione il cielo è coperto, con possibili deboli piogge. Nel dettaglio abbiamo cielo coperto su Viterbo e Rieti, pioggia debole su Frosinone e Latina. Sul fronte delle temperature abbiamo valori compresi tra 11 e 16 gradi a Frosinone, 14 e 19 a Latina, 8 e 14 a Rieti 9 e 16 a Viterbo.