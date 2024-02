Previsioni meteo Roma e Lazio 20 febbraio: nebbia, pioggia e temperature fino a 17 gradi Cielo poco nuvoloso con possibile debole pioggia e temperature massime fino a 17 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 20 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 20 febbraio, registrano maltempo, con cielo poco nuvoloso e possibile debole pioggia. Le temperature raggiungeranno massime di 17 gradi, di notte e al mattino presto è prevista nebbia. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it l'influenza dell'anticiclone africano giunge al termine, a partire da martedì si attendono le prime piogge in seguito l'arrivo di un ciclone, che porterà sull'Italia vento e neve.

Si tratta di un vortice ciclonico di rapida evoluzione, che porterà progressivamente una perturbazione di origine atlantica. Mercoledì il tempo sarà ancora stabile su Roma, mentre un peggioramento si attende a partire da giovedì e nel weekend con pioggia e temporali venerdì e ancora precipitazioni sabato e domenica.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 20 febbraio

Oggi, martedì 20 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano il possibile ritorno del maltempo. Sulla Capitale potrebbe cadere debole pioggia in giornata, dunque meglio portarsi l'ombrello. La notte è prevista nebbia con precipitazioni assenti, al mattino cielo coperto con possibili deboli precipitazioni nel pomeriggio e nubi sparse di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 8 e massime di 17 gradi e il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, con cielo poco nuvoloso o nubi sparse ovunque e possibile pioggia su Latina. Rispetto alle temperature vediamo le minime e le massime capoluogo per capoluogo: tra 8 e 17 gradi a Frosinone, tra 10 e 17 gradi a Latina, tra 5 e 15 gradi a Rieti, tra 5 e 15 gradi a Viterbo.