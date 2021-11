Previsioni meteo Roma e Lazio 2 novembre: cieli tersi e vento forte Sarà una giornata all’insegna del bel tempo quella che si aprirà oggi nel Lazio. Martedì 2 novembre sarà caratterizzato dall’assenza di piogge e dai cieli senza nuvole, anche se i venti in alcune ore della giornata soffieranno molto forti. Nei prossimi giorni tornerà però il maltempo su tutta la regione.

A cura di Redazione Meteo

Dopo il temporale che nella giornata di ieri si è abbattuto su Roma e le altre province del Lazio, la giornata di oggi si aprirà invece con sole e bel tempo in tutta la regione. Oggi, martedì 2 novembre, nelle prime ore del mattino cadrà una leggera pioggia, che dovrebbe fermarsi già per le 2 del mattino. Non solo nella capitale: bel tempo è previsto anche a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone, con temperature che si attesteranno sui 20 gradi, e sole per tutta la giornata. A parte Rieti, il cielo non sarà coperto, e la giornata sarà caratterizzata non solo dall'assenza di piogge, ma anche delle nuvole. Le cose cambieranno nei prossimi giorni, con il ritorno del maltempo e dei temporali su tutto il Lazio.

Nel Lazio assenza di piogge e cieli tersi

In particolare oggi a Roma, martedì 2 novembre, la giornata sarà caratterizzata dall'assenza di nuvole e precipitazioni, con temperature che oscilleranno tra 15 e 20 gradi. Il meteo sarà sereno per tutta la giornata, non ci saranno piogge, e i venti soffieranno tra forti e moderati per tutto il giorno, con il rischio di causare qualche disagio. Temperature comprese tra 11 e 19 gradi a Frosinone, dove il meteo sarà più o meno lo stesso di Roma, con cieli senza nuvole e assenze di pioggia. Stessa cosa a Latina, con cieli tersi e venti che soffieranno tra forti e moderati, e termometro che oscillerà tra 14 e 20 gradi. Cielo nuvoloso a Rieti, dove non ci saranno però piogge e le temperature saranno tra 9 e 17 gradi, mentre a Viterbo saranno comprese tra 10 e 18 gradi, ma il cielo sarà terzo e senza nuvole. Domani in tutta la regione non sono previste piogge.