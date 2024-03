Previsioni meteo Roma e Lazio 19 marzo: cielo coperto e pioggia, temperature fino a 20 gradi Cielo coperto e possibile pioggia con temperature fino a 20 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 19 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

(Getty Images)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 19 marzo, registrano cielo coperto con possibile debole pioggia. Le temperature massime arrivano a 20 gradi nelle ore più calde della giornata. Martedì infatti come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, la pressione è piuttosto stabile sulla nostra regione e la giornata è contraddistinta da un cielo, che si presenta irregolarmente nuvoloso.

Non si esclude pioggia pomeridiana, specialmente nei settori più a Sud della regione. I valori notturni sono in locale aumento. Per quanto riguarda il resto della settimana il quadro meterologico resta stabile, con possibile pioggia nelle giornate di venerdì e domenica. Le temperature restano stabili per tutta la settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 19 marzo

Oggi, martedì 19 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo incerto, con possibile debole pioggia. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è poco nuvoloso di notte, coperto al mattino, nel pomeriggio e di sera. Può piovere la mattina, ma le precipitazioni sono deboli e passeggere. Sul fronte delle temperature, oscillano tra minime di 11 e massime di 17 gradi in città e il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con il quadro meterologico che presenta instabilità. Vediamo capoluogo per capoluogo cosa aspettarci: pioggia alternata a schiarite su Frosinone, nubi sparse su Latina e Rieti, cielo poco nuvoloso su Viterbo. Sul fronte delle temperature abbiamo tra 11 e 19 gradi a Frosinone, tra 13 e 20 a Latina, tra 9 e 18 a Rieti, tra 8 e 19 a Viterbo.