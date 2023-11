Previsioni meteo Roma e Lazio 18 novembre: arriva il freddo, scendono le temperature e forte vento Cielo sereno e sole con temperature in calo fino a massime di 17 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 18 novembre.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 18 novembre, registrano cielo sereno e sole, con temperature massime fino a 17 gradi. Tempo bello e stabile sulla regione, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it "la pressione è forte sul Lazio e la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio".

Sul fronte delle temperature si registrerà un calo rispetto ai giorni scorsi. Anche sabato e domenica il tempo sarà bello e soleggiato. Il weekend in particolare ci catapulterà in inverno, con i valori che scenderanno per l'arrivo del freddo e forte vento.

Le previsioni del meteo a Roma

Oggi, sabato 18 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e soleggiato. Nel dettaglio sulla Capitale avremo pioggia alternata a schiarite di notte, con precipitazioni a carattere debole, cielo sereno e sole che splenderà indisturbato per l'intero arco della giornata, dal mattino fino a sera. Le precipitazioni saranno appunto di debole entità di notte, assenti dal mattino alla sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 17 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del Lazio, con tempo bello, stabile e soleggiato o con cielo parzialmente coperto da nubi. Vediamo cosa ci attende sui capoluoghi di provincia: sole ovunque e precipitazioni assenti. Sul fronte delle temperature avremo: tra 6 e 15 gradi a Frosinone, tra 8 e 17 a Latina, tra 3 e 13 a Rieti, tra 4 e 14 a Viterbo.