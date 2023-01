Previsioni meteo Roma e Lazio 18 gennaio: temporali e venti forti, rischio danni e disagi Allerta meteo oggi a Roma e nelle altre province del Lazio, dove sono attesi temporali e venti forti per tutta la giornata. Calano le temperature.

A cura di Redazione Meteo

Foto di Valeria Ciardulli

Quella che si apre oggi, mercoledì 18 gennaio, sarà una giornata all'insegna del maltempo. Già ieri il forte vento e i temporali si sono abbattuti su tutta la regione, creando danni e disagi che sono costati più di cento interventi in poche ore ai Vigili del Fuoco. Una tromba d'aria ha devastato Valmontone, per il quale il sindaco ha chiesto alla regione lo stato di calamità. La Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo di colore giallo anche per oggi, a causa dei temporali e dei forti venti.

Le temperature a Roma scenderanno molto rispetto ai giorni scorsi: la minima sarà di nove gradi, mentre la massima non andrà oltre i dodici gradi. Piogge e temporali cadranno tutto il giorno, ma a preoccupare sono i venti, che nella giornata di ieri hanno causato grossi disagi, facendo cadere alberi in varie parti della città.

Brutto tempo anche a Frosinone, dove pioverà ininterrottamente per tutto il giorno. Qui le temperature oscilleranno tra gli otto e i dodici gradi, mentre i venti perderanno intensità nel corso della giornata.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 6 gennaio: festa della Befana con nubi e deboli piogge

Temperature tra nove e tredici gradi a Latina, con piogge consistenti per tutto il giorno. I venti soffieranno forti nella prima parte della mattina ma diventeranno poi moderati nel corso della giornata. Si abbasseranno ancora di più le temperature a Rieti: qui la minima non andrà oltre i cinque gradi, mentre la massima si fermerà a otto gradi. Diversi gradi in meno rispetto a quelli cui eravamo abituati nei giorni passati. Freddo e piogge anche a Viterbo, dove le temperature saranno simili a quelle di Rieti (sei gradi la minima e otto la massima).