Tromba d’aria a Valmontone, tetti divelti e auto distrutte. Il sindaco: “Non uscite di casa”

A cura di Natascia Grbic

Foto da Facebook

Sono gravissimi i danni creati oggi dalla tromba d'aria che si è abbattuta sul comune di Valmontone, alle porte di Roma. Il fortissimo vento ha sradicato i tetti delle case, distrutto diverse macchine e divelto strutture anche molto pesanti, come cancelli in metallo (visibili dalle foto scattate dai cittadini).

"Intorno alle ore 17, in diverse zone della città, una violenta tromba d'aria ha provocato seri danni alle abitazioni, ad alcune infrastrutture e alle auto in sosta – ha dichiarato in una nota il comune di Valmontone – Per fortuna non si registrano feriti. Immediatamente è scattato l'allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e diverse squadre della protezione civile che stanno intervenendo per comprendere l'entità dei danni e verificare eventuali situazioni a rischio. Accanto ai volontari, presenti in strada anche il sindaco Alberto Latini e la vicesindaca Veronica Bernabei insieme all'ufficio tecnico comunale".

L'amministrazione comunale ha chiesto ai cittadini di "non uscire di casa e di aspettare che la protezione civile riesca a raggiungere tutte le zone colpite per fare una stima di quanto accaduto. La tromba d'aria ha colpito in particolare le zone di via Gramsci, via Lanna via Don Alberto Proscio, Colle Belvedere, con un grosso cedro secolare che si è schiantato in via dei Pini ma la conta dei danni è soltanto all'inizio".

Il sindaco di Valmontone Alberto Latini ha dichiarato che i danni sono ingenti, e che il comune chiederà alla Regione di riconoscere lo stato di calamità naturale.

A esprimere vicinanza e preoccupazione per quanto accaduto a Valmontone, anche il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori. "Domani mattina effettuero' un sopralluogo per verificare le condizioni e capire eventuali azioni da intraprendere".

Sono otre cento gli interventi dei vigili del fuoco messi in campo da stanotte a Roma e provincia. Valmontone, finora, sembra essere la zona più colpita. Anche per domani la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo a causa dei temporali e dei forti venti.