Previsioni meteo Roma e Lazio 18 febbraio: sole e caldo, temperature fino a 20 gradi Sole e caldo nella giornata di oggi, domenica 18 febbraio, in tutto il Lazio. A Roma temperature fino a sfiorare venti gradi, con il mese di febbraio che sembra quello di aprile.

A cura di Redazione Meteo

La giornata di oggi, domenica 18 febbraio, sarà caratterizzata dalle temperature primaverili molto alte – con il termometro che arriverà a toccare quasi venti gradi – e dal cielo privo di nuvole. Il Lazio sarà pieno di sole, senza piogge e con i venti che soffieranno in modo gradevole. In tutta la regione farà molto caldo, un clima decisamente stridente con quella che dovrebbe essere la stagione invernale. Anche nei prossimi giorni il clima sarà più o meno simile, tranne la giornata di lunedì in cui sono previsti piogge e temporali.

Il forte caldo che ha investito la regione è dato dall'anticiclone africano, che continuerà a stazionare sul paese per tutto il fine settimana. Nel Sud Italia, addirittura, le temperature arriveranno a toccare anche ventidue gradi, mentre nel Centro Italia si arriverà a venti gradi.

Settimana prossima, nonostante il caldo, si avrà un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge in alcune parti della regione, ma senza troppi cali di temperature.

Non sembra però che il freddo arriverà quest'anno: nonostante alcuni abbassamenti di temperature, con clima leggermente più rigido, continuerà a esserci caldo con l'arrivo continuo di questi anticicloni. Andando avanti con la stagione le temperature si alzeranno ancora di più. Il rischio però, come già accaduto lo scorso anno, è che possano verificarsi eventi climatici estremi, con piogge fortissime che potrebbero causare numerosi danni. Per adesso, il mese di febbraio continuerà ad avere un clima come quello di aprile, con le massime che inizieranno ad arrivare anche a venti gradi.