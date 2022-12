Previsioni meteo Roma e Lazio 17 dicembre: pioggia e ampie schiarite Pioggia e ampie schiarite sono le previsioni del meteo per sabato 17 dicembre. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio annunciano un weekend ancora all’insegna della forte instabilità.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e Lazio per oggi, venerdì 17 dicembre, registrano pioggia con ampie schiarite. Il weekend si apre all'insegna ancora della forte instabilità, con pioggia debole che cadrà ancora per la prima parte di sabato, ma il quadro meterologico migliorerà nel corso della giornata. Sul Lazio come annunciato dal dipartimento della protezione civile è allerta meteo gialla con precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli. Quindi come annunciano gli esperti de Il Meteo.it il quadro meterologico resterà nelle prossime ore ancora perturbato.

Qualcosa cambia però dalla prossima settimana, è infatti atteso per la settimana di Natale l'arrivo dell'anticiclone africano sull'Italia e sulle regioni centrali, incluso il Lazio. La massa d'aria provocherà un inaspettato aumento delle temperature, con la colonnina di mercurio che tornerà ad alzarsi decisamente al di sopra della media stagionale. Quello che ci attende è un Natale un po' insolito, fuori dagli schemi, con il sole che brillerà indisturbato e punte di quasi 20 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 17 dicembre

Oggi, sabato 17 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia abbondante di notte, fino a 7 millimetri, pioggia debole al mattino, con cielo poco nuvoloso nel pomeriggio e di sera. Le precipitazioni nella seconda parte della giornata saranno deboli o assenti. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 10 e massime di 16 gradi. Tempo ancora instabile anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, ovunque pioggia alternata a schiarite.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 18 dicembre

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 18 dicembre registrano cielo sereno e con poche nubi passeggere, ma non dovrebbe piovere. Se pioverà si tratterà di precipitazioni deboli e di breve durata. Un netto miglioramento rispetto alle piogge intense e temporali dei giorni precedenti. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 10 e massime di 15 gradi. Sul resto del territorio della regione ampie schiarite e qualche residua pioggia.