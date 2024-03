Previsioni meteo Roma e Lazio 16 marzo: cielo nuvoloso e temperature primaverili Con l’arrivo della primavera, le temperature nel Lazio sono destinate ad aumentare. Non sono previste piogge almeno per i prossimi dieci giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vento debole, cielo poco nuvoloso e temperature primaverili: questo il clima che ci aspetta oggi, sabato 16 marzo, nel Lazio. Con l'avvicinarsi della primavera, le temperature continuano a salire, con il termometro che si avvicina sempre di più ai venti gradi e il diradarsi dei giorni di pioggia. Se nei giorni scorsi tutta l'Italia è stata sconvolta dal maltempo, adesso – e almeno per i prossimi giorni – sulla penisola dovrebbe rimanere il sereno.

A Roma la massima dovrebbe rimanere, nelle ore più calde, sui quindici gradi, ma non è escluso che la temperature percepita sia più alta. La minima, invece, rimarrà sugli undici gradi. Termometri più alti a Frosinone, con picchi fino a diciassette gradi, mentre a Latina il termometro arriverà fino a sedici gradi. Temperature più rigide a Rieti, con massime fino a quattordici gradi, mentre a Viterbo non supereranno i quindici gradi.

Nei prossimi giorno le temperature sono destinate ad aumentare di diversi gradi, arrivando anche sopra i venti nel corso della prossima settimana. Almeno per il momento non sono previste piogge, che non dovrebbero esserci per almeno dieci giorni. Addirittura, spiegano gli esperto del meteo.it, alcune temperature potrebbero arrivare fino a 26 gradi in alcune regioni d'Italia. Questo perché, spiegano, "già nelle ultime 48 ore la presenza di una figura di alta pressione di matrice africana ha spinto verso l'alto i valori termici, grazie alla discreta stabilità che sta interessando gran parte delle nostre regioni". Solo in alcune zone d'Italia si registreranno piogge, anche se con un'intensità molto leggera.