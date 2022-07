Previsioni meteo Roma e Lazio 15 luglio: ancora ondate di calore, nella capitale 36 gradi Ancora caldo e temperature alte in tutto il Lazio. Nella capitale oggi saranno raggiunti i trentasei gradi, nelle altre province non si scenderà sotto i trentatré.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata dal caldo intenso quella che si apre oggi, venerdì 15 luglio, a Roma e nel Lazio. Le temperature massime oscilleranno in tutta la regione tra i trentatré gradi e i trentasei gradi di Roma, la provincia dove sarà più caldo. Il cielo sarà sereno e senza nuvole, con il picco di afa verso le ore 14.

In particolare nella capitale la temperatura minima sarà di diciannove gradi, mentre la massima arriverà fino a trentasei. Il picco, come detto, è previsto per le 14, ora in cui è consigliato di non uscire soprattutto nel caso di anziani e bambini, onde evitare colpi di calore pericolosi per la salute. Il cielo sarà sereno e senza nuvole, non sono ovviamente previste piogge né oggi né per il resto della settimana. I venti soffieranno moderati sia la mattina sia il pomeriggio.

La situazione non sarà dissimile nelle altre province del Lazio. A Latina la temperatura massima sarà di trentatré gradi, mentre a Frosinone raggiungerà i trentaquattro. Trentatré gradi sono previsti anche a Viterbo e Rieti. Dappertutto non sono previste piogge e il cielo sarà sereno, mentre i venti soffieranno moderati per tutta la giornata dando un po' di tregua dal caldo torrido.

La situazione non tenderà a cambiare di molto nei prossimi giorni. L'anticiclone africano che investe a più riprese il Lazio dall'inizio di quest'estate fa si che le temperature siano sempre più alte e poco sopportabili. Nel fine settimana saranno attesi anche fino a quaranta gradi. La nuova ondata di calore che ha investito Roma finirà molto probabilmente non prima della fine del mese, con temperature molto alte da qui a fine luglio.