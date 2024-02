Previsioni meteo Roma e Lazio 15 febbraio: ultimo giorno di sole, poi arriva il maltempo La giornata di oggi, giovedì 15 febbraio, sarà caratterizzata dal cielo sereno e soprattutto dalle alte temperature, con le massime che arriveranno fino a 17 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora caldo anomalo in tutto il Lazio. La giornata di oggi, giovedì 15 febbraio, sarà caratterizzata da cielo senza nuvole, sole e soprattutto temperature molto alte. In tutte le province le massime arriveranno fino a 17 gradi: un clima decisamente fuori dal comune vista quella che dovrebbe essere la stagione invernale. Le minime si aggireranno intorno ai sei gradi in città come Roma, Frosinone e Latina. A Rieti e Viterbo, le province più fredde del Lazio, le minime arriveranno invece a toccare anche due gradi. Le massime saranno alte in tutta la regione.

Nonostante questo, nei prossimi giorni arriverà il maltempo. Cielo nuvoloso, con piogge e temporali, sono attesi in tutta la regione soprattutto nel fine settimana. Questo non vuol dire che si abbasseranno anche le temperature: le massime rimarranno sui sedici gradi in tutto il Lazio, continuando a essere alte. Le minime, inoltre, difficilmente andranno sotto lo zero, anche nelle zone più fredde.

Le temperature non si abbasseranno per via dell'anticiclone (soprannominato ‘Valentino' dagli esperti di Meteo.it), che stazionerà sul paese per tutta la settimana. La notte le temperature si abbasseranno, ma di giorno continueranno ad alzarsi, facendo sì che il clima sia più primaverile e raggiungendo picchi sopra i venti gradi soprattutto nelle regioni a Sud.

La prossima settimana nel Lazio sono attese piogge e temporali che dovrebbero durare almeno fino alla domenica successiva. Non è invece chiaro quando – e se – arriverà il freddo. Molto più probabile una primavera anticipata, con temperature che continueranno ad alzarsi invece che diminuire.