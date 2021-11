Previsioni meteo Roma e Lazio 14 novembre: temporali e venti forti su tutta la regione Sarà una giornata all’insegna del maltempo quella che si apre oggi a Roma e nelle altre province del Lazio, con temporali e venti forti nella regione.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata di maltempo quella che si apre a Roma e nel Lazio. Oggi, sabato 13 novembre, in tutta la regione ci saranno temporali e piogge, con temperature in calo e venti che soffieranno tra deboli e moderati. Ma anche nei prossimi giorni, e per il resto della settimana, il maltempo sul Lazio la farà da padrone. Dopo la splendida giornata di sabato, con temperature alte nella mattinata e sole per tutto il giorno, adesso è la volta dei temporali e delle piogge, che non daranno tregua per giorni. In particolare per domani è prevista allerta meteo a Roma e nel Lazio con “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale soprattutto sui settori costieri meridionali”.

Meteo Roma e Lazio, piogge su tutta la regione

A Roma il temporale ci sarà per tutta la giornata. Si comincia con la pioggia di mattina per poi peggiorare durante la giornata con forti rovesci che continueranno fino a sera. Le temperature saranno comprese tra 14 e 17 gradi, in serata l'intensità dei venti diventerà molto forte. Temperature molto più basse a Frosinone, dove il termometro oscillerà tra 11 e 14 gradi. Anche qui sono previsti temporali, che cominceranno a cadere alle 10 del mattino e proseguiranno fino a sera tardi. Temperature tra i 14 e i 17 gradi a Latina, dove i temporali cadranno dalla mattina fino al tardo pomeriggio, mentre a Rieti la pioggia cadrà solo nel pomeriggio, mentre le temperature saranno comprese tra 8 e 15 gradi. Pioggia debole la mattina a Viterbo, mentre la sera aumenterà di consistenza. Qui le temperature saranno invece comprese tra 10 gradi e 13 gradi.