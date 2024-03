Previsioni meteo Roma e Lazio 14 marzo: sole e caldo, tornano le temperature primaverili Il cielo a Roma sarà parzialmente nuvoloso dalla tarda mattinata fino a sera, mentre nelle altre province ci sarà il sereno. Temperature alte in tutta la regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Nel Lazio quella di oggi, giovedì 14 marzo, sarà una giornata all'insegna del bel tempo e delle alte temperature. Le massime arriveranno fino a diciassette gradi nelle ore più calde, e anche le minime saranno abbastanza alte, non scendendo – nelle zone più fredde come Rieti e Viterbo – sotto i cinque gradi. Il cielo a Roma sarà parzialmente nuvoloso dalla tarda mattinata fino a sera, mentre nelle altre province ci sarà il sereno. I venti soffieranno tra deboli e moderati, e non sono previste piogge.

Anche nei prossimi giorni il meteo rimarrà stabile. con temperature primaverili che sfioreranno i venti gradi e cielo sereno. Unica eccezione sabato 16 marzo, quando saranno previste deboli piogge durante la giornata. Il clima però, rimarrà molto mite.

Dopo alcuni giorni di maltempo, su Roma e sull'Italia in generale è tornato il sereno. Questo perché è arrivato un anticiclone africano sulla penisola prima del previsto, che ha portato a un nuovo innalzamento delle temperature e al ritorno del bel tempo, che ha caratterizzato tutto l'inverno (dalle temperature e dal clima decisamente anomalo). Non solo: le previsioni prevedono un aumento ancora più alto e rapido delle temperature, che in diverse città toccheranno i venti gradi, in alcuni casi superandoli pure. Unica eccezione, come detto, la giornata di sabato, dove invece sono previste un po' di piogge.

Il clima dovrebbe ormai essersi stabilizzato, e con l'avvicinarsi della primavera potremmo dire definitivamente addio all'idea che il freddo possa arrivare. Le temperature saranno sempre più alte, anche se non si escludono fenomeni estremi nelle prossime settimane.