Previsioni meteo Roma e Lazio 14 dicembre: pioggia e temporali, neve sopra i 2mila metri Continua il maltempo su tutta la regione, con piogge e temporali a partire dalle prime ore del mattino e venti che soffieranno forti. Allerta meteo sul territorio.

A cura di Redazione Meteo

Piogge e temporali per tutto il giorno in tutte le province del Lazio: questo ciò che riservano le condizioni meteo di oggi, mercoledì 14 novembre. A Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, per tutta la giornata piogge e temporali si abbatteranno sul territorio, con temperature basse che, nelle zone più calde, oscilleranno tra dieci e sedici gradi.

Per oggi la Protezione civile ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse di colore giallo a partire da oggi e per le successive nove/dodici ore. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza – spiega la nota – Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

A Roma in particolare, le temperature saranno comprese tra dieci e sedici gradi. I venti soffieranno moderati, e al di sopra dei 2mila metri molto probabilmente nevicherà. Le piogge andranno avanti per tutto il giorno, si calmeranno solo durante la notte. Stessa cosa nei prossimi giorni, con precipitazioni abbondanti fino alla fine della settimana.

Termometri tra nove e quattordici gradi a Frosinone, dove cadranno piogge abbondanti per tutto il giorno. Stessa cosa a Latina, Rieti e Viterbo, dove le temperature saranno ancora più basse, con massime rispettivamente a dieci e sette gradi. Temporali forti a Latina, mentre i venti soffieranno moderati. In tutta la provincia laziale è prevista neve al di sopra dei 2mila metri.