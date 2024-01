Previsioni meteo Roma e Lazio 13 gennaio: sole e freddo, temperature in calo Cielo sereno e sole ma temperature in calo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 13 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 13 gennaio, registrano tempo bello e soleggiato. La prima parte del weekend sarà all'insegna del grande freddo, soprattutto al Centro-Nord, a causa della presenza di correnti di aria gelida di origine artica, che favoriranno un clima tipicamente invernale.

Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it la pressione è stabile sulla nostra regione pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutto il territorio. Temperature massime non più alte di 11 gradi, valori notturni in diminuzione dappertutto.

Domenica la pressione è in lieve calo e tornano a soffiare venti più umidi, quindi la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso o anche coperto sulle zone più interne dove sono attese precipitazioni. Temperature massime fino a 13 gradi, valori notturni in aumento.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 13 gennaio

Oggi, sabato 13 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile e soleggiato. Nel dettaglio sulla Capitale si attende cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata. Le temperature in città oscillano tra 1 e 10 gradi e il vento soffia da moderato a debole.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Nel Lazio le previsioni del meteo registrano tempo sempre stabile, con cielo soleggiato e a tratti poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature vediamo le minime e le massime capoluogo per capoluogo: tra -1 e 10 gradi a Frosinone, tra 3 e 11 gradi a Latina, tra -4 e 7 gradi a Rieti, tra -3 e 8 gradi a Viterbo.