Previsioni meteo Roma e Lazio 12 novembre: pioggia, vento e temperature fino a 17 gradi Precipitazioni a carattere moderato, vento e temperature massime fino a 17 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 12 novembre. Da domani inizia l’estate di San Martino.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 12 novembre, registrano pioggia, vento e e temperature fino a massime di 17 gradi. La settimana termina all'insegna del maltempo, con precipitazioni a carattere moderato, e valori che si manterranno al di sotto dei 20 gradi, oscillando tra minime di 9 e massime di 17 gradi. Sul Lazio oggi la pressione è in diminuzione e la giornata è contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o a tratti anche coperto, con precipitazioni in arrivo soprattutto al mattino, ma generalmente modeste. Le minime restano stabili.

A partire dalla prossima settimana e già da domani assisteremo ad un cambiamento del quadro meterologico, con tempo bello e soleggiato su Roma e Lazio grazie alla breve "estate di San Martino". Godremo di giornate all'insegna del sole, con massime fino a 20 gradi o lievemente superiori nelle ore centrali, mentre le minime non registreranno particolari variazioni.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 12 novembre

Oggi, lunedì 12 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è poco nuvoloso di notte, con precipitazioni assenti, precipitazioni a carattere moderato al mattino e di pomeriggio e cielo sereno di sera senza pioggia. Le temperature oscillano tra minime di 9 e massime di 17 gradi e il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni nel Lazio

Tempo instabile anche sugli altri capoluoghi di provincia del Lazio, nel dettaglio abbiamo: pioggia debole su Frosinone e Latina, pioggia su Rieti e nubi sparse su Viterbo. Sul fronte delle temperature abbiamo tra 11 e 15 gradi a Frosinone, tra 13 e 17 a Latina, tra 7 e 12 a Rieti, tra 6 e 13 a Viterbo.