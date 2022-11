Previsioni meteo Roma e Lazio 11 novembre: cielo nuvoloso, massime fino a 21 gradi Cielo nuvoloso, con temperature massime di 21 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 11 novembre. Nel weekend il tempo si manterrà ancora stabile.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 11 novembre, registrano cielo sereno o con poche nubi. Il tempo sarà ancora bello, con temperature che oscilleranno tra 11 e 21 gradi, precipitazioni assenti e vento debole. Mentre nel weekend il tempo si manterrà ancora stabile, con possibili deboli piogge, la prossima settimana il quadro meterologico è destinato a cambiare, tornerà il maltempo, con piogge e temporali.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 11 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso sono le previsioni del meteo a Rome e nel Lazio per venerdì 11 novembre. Sulla Capitale nel dettaglio il cielo sarà sereno per l'intero arco della giornata. Le temperature in città saranno comprese tra minime di 11 e massime di 21 gradi, il vento soffierà debole e le precipitazioni saranno assenti. Tempo bello e stabile anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con temperature massime di 20 gradi a Latina, 19 a Frosinone, 18 a Rieti e Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 12 e domenica 13 novembre

Nel weekend il tempo ancora stabile ma aumenteranno gli annuvolamenti, con possibili deboli piogge, soprattutto nella seconda parte del finesettimana. Sabato 12 novembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo poco nuvoloso di notte, coperto al mattino, con nubi sparse nel corso del pomeriggio e sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra 8 e 18 gradi. Nubi sparse anche sul resto del territorio del Lazio, con massime a 18 gradi su Latina, 16 su Frosinone, 15 su Rieti e Viterbo.

Domenica 13 novembre registrano cielo poco nuvoloso di notte, con nubi sparse dal mattino fino a sera. Potrebbero verificarsi possibili deboli precipitazioni e il vento soffierà da debole a moderato. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 7 e massime di 17 gradi. Sul resto del Lazio potrebbe piovere a Rieti, mentre sugli altri capoluoghi il cielo si manterrà nuvoloso e le massime non supereranno i 18 gradi nelle ore centrali della giornata.