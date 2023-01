Previsioni meteo Roma e Lazio 11 gennaio: si alzano le temperature, bel tempo nel pomeriggio Sarà una bella giornata quella che si apre oggi a Roma e nel resto del Lazio. La mattina ci sarà il rischio di piogge, che poi lasceranno spazio al bel tempo.

A cura di Redazione Meteo

La giornata che si apre oggi a Roma e nelle altre province del Lazio sarà caratterizzata dal bel tempo e dal cielo soleggiato. Le temperature minime sono in leggero aumento, anche se nella mattinata potrebbero esserci piogge leggere.

A Roma è prevista una giornata di sole, con temperatura minima a quattro gradi e la massima a quattordici gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso al mattino, mentre per il resto del giorno il cielo sarà invece terso e privo di nuvole. I venti soffieranno moderati tutto il giorno, la mattina c'è il rischio di pioggia in alcune zone.

Giovedì 12 gennaio a Frosinone la giornata si apre con il bel tempo, e una temperatura minima di tre gradi che poi nel corso della giornata arriverà a tredici gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso al mattino, ma poi si avranno schiarite. I venti soffieranno deboli.

Rischio di piogge la mattina a Latina. Anche qui il termometro oscillerà tra tre e tredici gradi, il cielo sarà poco nuvoloso al mattino per poi lasciare spazio al bel tempo nel pomeriggio. I venti, anche qui, soffieranno deboli per tutto il giorno.

Giornata serena a Rieti, anche se le temperature saranno più rigide rispetto al resto del Lazio, con la minima a un grado e la massima che non supererà gli undici gradi. I venti saranno moderati nella mattina ma deboli per il resto della giornata. Non sono previste piogge.

Anche a Viterbo le temperature saranno più rigide rispetto al resto del Lazio, con la minima a un grado e la massima che non supererà i dodici gradi. La mattina potrebbero esserci delle deboli piogge, che dovrebbero poi scomparire nel pomeriggio per lasciare spazio al bel tempo.