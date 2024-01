Previsioni meteo Roma e Lazio 11 gennaio: cielo nuvoloso e deboli piogge Cielo nuvoloso e deboli piogge caratterizzeranno la giornata di oggi, giovedì 11 gennaio. Le temperature saranno gradevoli e non troppo basse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Oggi a Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, le condizioni meteo porteranno con sé deboli piogge sparse durante la giornata, e cielo nuvoloso. Le temperature, come sempre del resto in questo periodo, saranno molto miti, con massime che arriveranno anche sopra gli undici gradi. Un clima che, come ripetiamo da tempo, non è esattamente in linea con la stagione invernale, anche se nei prossimi giorni almeno le minime dovrebbero abbassarsi di diversi gradi.

Andiamo a vedere le condizioni meteo nelle principali città del Lazio. A Roma la giornata sarà caratterizzata da piogge molto deboli che potrebbero verificarsi durante la giornata, soprattutto la mattina o il pomeriggio. La temperatura minima sarà di nove gradi mentre la massima non supererà gli undici gradi. Il cielo sarà nuvoloso per tutto il giorno, mentre i venti soffieranno moderati.

A Frosinone la situazione sarà molto simile a quella di Roma, con pioggia leggera in alcuni momenti della giornata e termometri che oscilleranno tra sei e nove gradi. I venti saranno moderati, mentre i cieli nuvolosi, soprattutto la sera.

Pioggia debole per tutta la mattina a Latina, dove il cielo sarà principalmente nuvoloso per tutto l'arco della giornata, mentre i venti soffieranno moderati. Qui le temperature saranno comprese tra otto e undici gradi.

Temperature minime molto basse a Rieti, dove il termometro scenderà fino a due gradi, mentre la massima non salirà oltre i dieci gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso la mattina ma aperto e con il sole il pomeriggio e non sono previste piogge.

A Viterbo anche la minima sarà molto bassa, arrivando fino a un grado, mentre la massima non salirà oltre i nove gradi. Il cielo sarà parzialmente soleggiato con nubi sparsi e venti moderati, mentre le piogge non sono attese.