Previsioni meteo Roma e Lazio 10 giugno: cielo nuvoloso e temporali Cielo nuvoloso, temporali e temperature massime fino a 27 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 10 giugno.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 10 giugno, registrano cielo poco nuvoloso e pioggia. Il bel tempo sembra ancora non voler decollare, con precipitazioni che vanno e vengono e la pioggia che continua a cadere a giorni alterni. Fine maggio e inizio giugno sono stati infatti caratterizzati dal punto di vista meterologico da una forte instabilità. Giornate che iniziano con cielo sereno e soleggiato che nel pomeriggio si annuvola e inzia a piovere, a volte a grandinare. Un "copione" che ben conosciamo. Il maltempo sulla Capitale e sul Lazio proseguirà anche durante la prossima settimana, con pioggia e temporali almeno nella prima parte. Sul fronte delle temperature invece la colonnina di mercurio si manterrà alta.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 10 giugno

Sabato 10 giugno le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte e al mattino, con pioggia alternata a schiarite nel pomeriggio e cielo sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 19 e massime di 27 gradi e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo instabile, con pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 10 giugno. Nel dettaglio su Frosinone ci saranno nubi sparse con isolate piogge, cielo poco nuvoloso su Latina, temporali alternati a schiarite su Rieti e su Viterbo. Le temperature oscilleranno tra minime di 16 e massime di 27 gradi e il vento soffierà da debole a moderato. Per quanto riguarda i valori per singolo capoluogo di provincia a Frosinone ci saranno dai 18 ai 26 gradi, a Latina tra i 20 e i 25 gradi, a Rieti tra i 16 e i 23 gradi, a Viterbo tra i 16 e i 24 gradi.