Previsioni meteo Roma e Lazio 1 febbraio: poche nubi e temperature a 13 gradi per l'anticiclone Zeus Tempo bello con cielo soleggiato, poche nubi e massime fino a 13 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 1 febbraio. Sole anche nel weekend.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 1 febbraio, registrano cielo poco nuvoloso, con temperature massime che arriveranno a 13 gradi. Il tempo sulla nostra regione è condizionato dall'anticiclone africano Zeus, pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale. Le temperature arriveranno a massime fino a 13 gradi, mentre i valori notturni rimarranno stazionari. Al Centro-Nord il cielo sarà velato da foschie dense e nuvole basse.

Il tempo sarà stabile e soleggiato nel weekend, con massime in aumento fino a 15 gradi. Tempo bello anche per la prima parte della prossima settimana. A partire dalla seconda metà della prosima settimana spiegano gli esperti de Il Meteo.it, si prevede invece un ciclone in discesa dal Nord Atlantico, sospinto da correnti d'aria fredde ed instabili di origine polare, in grado di pilotare delle perturbazioni prima verso l'Europa occidentale e poi verso l'Italia.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 1 febbraio

Oggi, giovedì 1 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile e soleggiato, con nubi sparse. Il tempo si manterrà dunque bello per l'intero arco della giornata. Per quanto riguarda le temperature, in città oscilleranno tra minime di 6 e massime di 13 gradi e il vento soffierà debole.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Laizo, con tempo stabile e soleggiato. Su Frosinone ci sarà della foschia, su Latina nubi sparse, su Rieti e Viterbo cielo poco nuvoloso. Sul fronte delle temperature avremo tra 3 e 11 gradi a Frosinone, tra 5 e 3 a Latina, tra -1 e 11 a Viterbo e Rieti. Le città più rigide saranno appunto Rieti e Frosinone, dove le minime scenderanno sottozero.