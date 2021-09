Previsioni meteo Roma di sabato 4 e domenica 5 settembre: attesi forti temporali Brutto tempo nel weekend romano iniziato da poche ore. Dopo una settimana di sole, a partire da oggi, sabato 4, e fino almeno a domani, domenica 5 settembre, le previsioni meteo raccontano di un netto peggioramento delle condizioni rispetto a ieri. Le piogge continueranno anche nella giornata di domani.

Brutto tempo nel weekend romano iniziato da poche ore. Dopo una settimana di sole, a partire da oggi, sabato 4, e fino almeno a domani, domenica 5 settembre, le previsioni meteo raccontano di un netto peggioramento delle condizioni rispetto a ieri. Nella giornata di oggi sono attesi forti temporali in tutto il Lazio. La situazione non cambierà nemmeno domani quando si chiuderà il weekend. Il tempo comincerà a migliorare a partire dalla prossima settimana, con ampie schiarite e il ritorno del sole.

Previsioni meteo Roma e Lazio di oggi, sabato 4 settembre

Per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 4 settembre, gli esperti meteo spiegano che dall'alba al tramonto la regione del Lazio sarà colpita da forti temporali che potrebbero causare non pochi disagi, specialmente per la circolazione dei mezzi. Con l'80 per cento di possibilità di precipitazioni, il cielo su Roma resterà coperto almeno fino a sera quando sono attese alcune schiarite e una pausa dai rovesci. La notte, poi, potrebbe essere contrassegnata da nuovi scrosci.

Previsioni meteo Roma e Lazio di domani, domenica 5 settembre

Stesso discorso per la giornata di domani, domenica 5 settembre, per cui le previsioni meteo non si discostano da quelle odierne. Il tempo, inizialmente previsto come migliore, sarà caratterizzato da piogge e rovesci, specialmente nel pomeriggio. I venti soffieranno tra deboli e moderati. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare a partire dalla prossima settimana, anche se le temperature continueranno a scendere e non arriveranno più ai livelli che si sono registrati fino a qualche settimana fa.