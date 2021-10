Previsioni meteo Roma 9 ottobre: sole e freddo, temperature in calo Tempo stabile e soleggiato, con vento moderato e temperature in calo, ma più consone alla media stagionale sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 9 ottobre. Un weekend che si preannuncia all’insegna del bel tempo, grazie all’influenza dell’Anticicliclone delle Azzorre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 9 ottobre, registrano sole e temperature massime fino a 23 centigradi. Un weekend che si apre all'insegna del bel tempo, con valori decisamente più consoni alla media stagionale. Sulla Capitale e sul Lazio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l'intero arco della giornata, con vento che soffierà moderato ma precipitazioni assenti, ad eccezione di Frosinone, dove sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco. Il quadro meterologico di questi giorni è infatti influenzato in parte da un vortice autunnale, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, che farà scendere ancora le temperature di qualche grado. Tuttavia nonostante un peggioramento in vista sull'Italia, il centro godrà ancora di tempo bello grazie all'influsso dell'Anticiclone delle Azzorre, che si è avvicinato al nostro Paese. Tempo ancora stabile nella giornata di domenica, con qualche annuvolamento in più, ma non dovrebbe piovere, mentre la prossima settimana sono in vista sporadiche precipitazioni.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, domenica 10 ottobre

Domani, domenica 10 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo ancora stabile, con cielo soloeggiato parzialmente nuvoloso o nuvolso per l'intero arco della giornata. Su Roma non sono previste piogge e le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 19 centigradi. Nel resto del Lazio sono previste nubi sparse, con isolate piogge su Frosinone.

Le previsioni del meteo a Roma per la prossima settimana

La settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 ottobre le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno o poco nuvoloso, con possibili precipitazioni attese per la giornata di mercoledì. Il tempo tuttavia rimarrà pressoché stabile ovunque, con temperature ancora in calo, con massime che non supereranno i 20 centigradi oppure ne rimaranno leggermente al di sotto. Per ulteriori dettagli è necessario attendere gli aggiornamenti delle prossime ore.