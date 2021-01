Le previsioni del meteo a Roma per giovedì 7 gennaio registrano cielo poco nuvoloso con isolate piogge, in attesa del ritorno del maltempo nel weekend, durante il quale è previsto l'arrivo di temporali. Ciò che caratterizzerà la giornata di domani sarà il crollo della colonnina di mercurio, con temperature minime che arriveranno sotto zero in alcune zone del Lazio. Come spiegano gli esperti de IlMeto.it, se da una parte nelle prossime ore avremo una minore incidenza delle precipitazioni, dall'altra i valori precipiteranno, con gelate e nebbia. Il quadro metereologico si manterrà piuttosto invariato anche per la giornata di venerdì, mentre subirà un nuovo peggioramento sabato e domenica. Un miglioramento potremmo vederlo lunedì, quando forse il sole tornerà timido ad affacciarsi sulla Capitale e sul Lazio, coperto da poche nubi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 7 gennaio

Domani, giovedì 7 gennaio le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia alternata a schiarite e temperature che oscilleranno tra minime di 2 e massime di 10 centigradi. La giornata si aprirà con tempo piuttosto stabile, per poi peggiorare progressivamente nelle ore seguenti. Nel dettaglio sulla Capitale avremo cielo sereno di notte, nubi sparse al mattino, pioggia debole nel pomeriggio e di sera. Nubi sparse alternate a schiarite nel resto dei capoluoghi del Lazio. Le città più fredde saranno Rieti e Viterbo, dove le minime raggiungeranno rispettivamente -1 e zero centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 9 e domenica 10 gennaio

Il weekend di sabato 9 e domenica 10 gennaio a Roma sarà all'insegna del maltempo, con forti temporali che faranno ritorno sulla Capitale e sul Lazio, con rischio nubifragi, allagamenti di strade, alberi e rami caduti. Sabato la pioggia imperverserà indisturbata sull'intero territorio della regione, per tutto l'arco della giornata. Domenica è previsto un ulteriore peggioramento, che investirà tutto il Lazio. Sorvegliati speciali i corsi d'acqua e il litorale.