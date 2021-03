Le previsioni del meteo a Roma per mercoledì 3 marzo registrano ancora sole e temperature miti, quasi primaverili. Ciò, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, grazie all'anticiclone all'insegna del quale si è aperta la settimana e che eserciterà la sua influenza con l'alta pressione fino alla giornata di giovedì. Il cielo resterà dunque sereno, poi sopraggiungeranno parziali annuvolamenti che andranno man mano a coprire il cielo. A partire da venerdì invece il quadro meteorologico subirà un cambiamento, con un primo peggioramento in vista, che vedrà il ritorno del maltempo e del freddo nel weekend e piogge in vista. Attenzione a chi si mette in auto di notte o al mattino presto, per la presenza di nebbia, che potrebbe ridurre la visibilità su strada. La prossima settimana, già a partire da lunedì 8 marzo, è prevista un'incursione d'aria di origine polare, che ci farà ‘ripiombare' nuovamente nella stagione invernale. Possibile ritorno della neve a bassa quota anche al centro.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 3 marzo

Domani, mercoledì 3 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano ancora bel tempo, con il sole che brillerà per tutto l'arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra minime di 7 e massime di 16 centigradi. Situazione analoga nel resto del territorio del Lazio, con sole e bel tempo su tutti i capoluoghi di provincia. I valori resteranno piuttosto stabili e al di sopra delle medie stagionali.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 6 e domenica 7 marzo

Il prossimo fine settimana di sabato 6 e domenica 7 marzo vedrà l'arrivo di un fronte perturbato atlantico, che farà capolino anche sulle regioni centrali e sul Lazio, a partire da venerdì. Come annunciano gli esperti, nel corso del weekend potremmo assistere ad un calo improvviso delle temperature, rispetto ai giorni precedenti e al possibile ritorno delle piogge. Ma per avere informazioni più dettagliate sarà necessario attendere i prossimi giorni.