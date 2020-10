Previsioni meteo Roma 14 ottobre: nubifragi in arrivo, rischio allagamenti in città

Nubi sparse con isolate piogge e temperature comprese tra i 10 e i 20 centigradi sono le previsioni del meteo a Roma per mercoledì 14 ottobre. Atteso un nuovo peggioramento per giovedì e venerdì, con rischio nubifragi e allagamenti in città, che potrebbero creare disagi al traffico. Weekend incerto.