Previsioni meteo Roma 11 novembre: pioggia alternata a schiarite Pioggia alternata a schiarite sono le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 11 novembre. Il vortice ciclonico mediterraneo continua ad imperversare sull’Italia e sul Lazio, bloccato dall’alta pressione, con rischio nubifragi. Le temperature resteranno stabili tra i 17 e i 20 gradi centigradi.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per giovedì 11 novembre registrano pioggia alternata a schiarite e temperature fino a massime di 20 gradi centigradi. La fase di maltempo in atto sull'Italia e sul Lazio proseguirà nei prossimi giorni a causa del vortice ciclonico mediterraneo ad Ovest della Sardegna, che, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, è bloccato e non riesce ad allontanarsi. Sono attese piogge e temporali, con rischio nubifragi. Una vasta perturbazione minaccerà anche il weekend, durante il quale si attende una forte instabilità.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 11 novembre

Oggi, giovedì 11 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia alternata a schiarite. Nel dettaglio sulla Capitale è prevista pioggia dal mattino fino a sera, con precipitazioni moderate di notte e al mattino e deboli nel pomeriggio e di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 17 e massime di 20 gradi centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con nubi sparse e pioggia alternata a schiarite.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 13 e domenica 14 novembre

Sabato 13 e domenica 14 novembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano un quadro meterologico ancora piottosto incerto, con piogge alternate a schiarite. Sabato sulla Capitale dovrebbe brillare il sole, coperto parzialmente da nubi, con possibili deboli piogge. Le temperature oscilleranno tra minime di 15 e massime di 18 gradi centigradi. Domenica su Roma ci saranno piogge moderate alternate a schiarite di notte, nubi sparse con deboli precipitazioni al mattino e nel corso del pomeriggio e piogge abbondanti di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 14 e massime di 18 anni. Sul resto del Lazio cadrà ancora la pioggia, sempre alternata ad ampie schiarite.