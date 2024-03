Previsioni meteo giovedì 21 marzo 2024 a Roma e nel Lazio: sereno con qualche nuvola Giornata di sole con nuvole soltanto in serata quella di oggi, giovedì 21 marzo 2024, a Roma e nel Lazio: temperature comprese fra i 4 e i 20 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Sole e qualche nuvola per oggi, giovedì 21 marzo 2024 a Roma e nella regione Lazio. Le temperature, in questo primo giorno di primavera, oscillano fra una minima di 4 gradi centigradi attesa a Rieti e una massima di 20 gradi, attesa invece a Frosinone. Occhio, però, si prospetta un weekend con qualche nube di troppo.

Che tempo fa oggi a Roma

Una bella giornata di sole, con qualche nuvola, nella capitale che oggi ospita il corteo organizzato da Libera in occasione della Giornata della Memoria e dell'impegno per le vittime della mafia. A Roma il cielo è nuvoloso nella prima mattina e in serata, ma nelle fasi centrali della giornata splende il sole. Il termometro, come scrive Il Meteo.it, oscilla fra i 10 gradi di minima e i 17 di massima.

Previsioni del meteo oggi nelle province del Lazio

Le province con le temperature più basse, come spesso accade, sono quelle di Rieti e Viterbo. Per la provincia appenninica le temperature sono comprese fra i 4, minima regionale e i 18 gradi. Nel Viterbese, invece, il termometro oscilla da 5 gradi fino, anche in questo caso, ai 18. In entrambi i casi il cielo appare sereno tutto il giorno, fatta eccezione per la tarda serata quando iniziano a mostrarsi le prime nuvole: domani il cielo sarà coperto sia in Tuscia che nei settori dell'Appennino. Venti moderati a metà giornata.

Poco più alta la temperatura minima di Frosinone, che si aggira intorno ai 7 gradi: nel capoluogo della Ciociaria oggi si tocca la massima regionale, di 20 gradi. Il cielo anche qui è sempre sereno, fatta eccezione per la tarda serata. Stessa situazione a Latina dove, però, il termometro oscilla fra i 9 e i 19 gradi centigradi.