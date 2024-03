Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 8 marzo 2024: sole e nubi sparse Nuvole e qualche schiarita oggi, venerdì 8 marzo 2024, a Roma e nel Lazio: le temperature sono comprese fra i 4 e i 16 gradi centigradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuvole sparse e qualche schiarita a Roma e nel Lazio per la giornata di oggi, venerdì 8 marzo 2024. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Le temperature, invece, sono in leggero aumento e oscillano dalla minima di 2 gradi centigradi, attesa a Rieti e Viterbo fino alla massima di 16 gradi a Latina. Attesa in serata la pioggia: nel fine settimana, infatti, tornato rovesci nell'intera regione.

Che tempo fa oggi a Roma

Con un termometro che oscilla da 5 gradi centigradi a 15 oggi a Roma il cielo è sereno e poco nuvoloso. La mattina splende il sole, nella fase centrale della giornata iniziano a tornare le nuvole. Sul tardo pomeriggio, invece, il cielo diventa sempre più scuro e non si escludono piogge dopo le 22, come spiega Il Meteo.it. Il vento è presente tutto il giorno, piuttosto moderato.

Previsioni meteo nelle altre province

Come anticipato, la temperatura minima di oggi è attesa a Rieti e Viterbo dove il termometro oscilla fra i 2 gradi centigradi e i 14 gradi di massima. Sereno la mattina, nuvoloso il pomeriggio e pioggia la sera: questo il copione della giornata in entrambi i capoluoghi, sia in quello della Tuscia che in quello dei settori appenninici. Le piogge arrivano con un'ora di anticipo rispetto a Roma, ma anche qui il vento è moderato tutto il giorno.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 3 marzo: pioggia abbondante e freddo

Temperature leggermente più alte a Frosinone, dove oscillano dai 4 ai 15 gradi centigradi. Anche qui le nuvole non tardano ad arrivare. La pioggia è prevista anche in questo caso, dopo le 22. Stessa situazione nel capoluogo pontino. Latina si differenzia soltanto per le temperature, più alte rispetto alle province: oscillano fra i 7 e i 15 gradi centigradi.