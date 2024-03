Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 15 marzo 2024: sole e nuvole sparse Nuvole e schiarite oggi, in questo venerdì 15 marzo 2024 a Roma e nel Lazio: le temperature oscillano fra i 3 e i 17 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Il termometro oscilla fra i 3 e i 17 gradi oggi, venerdì 15 marzo 2024, a Roma e nel Lazio, mentre nel cielo si alternano nuvole e sole: queste le previsioni meteo per oggi, ultimo giorno feriale prima di un weekend con qualche nuvola e, in alcuni casi, piogge isolate, secondo quanto riporta Il Meteo.it.

Che tempo fa oggi a Roma

Nuvole e sole si alternano per tutto il giorno nella capitale. Le temperature oscillano fra i 9 gradi centigradi di minima e i 16 di massima. Le nuvole sparse, però, lasciano sempre più spazio ad un cielo grigio e coperto, con venti moderati fino a metà giornata. Precipitazioni assenti, anche nella giornata di sabato.

Previsioni meteo nelle altre province

Le temperature minime di oggi sono attese nel reatino, dove il termometro oscilla fra i 3 e i 16 gradi centigradi. La prima parte della giornata il cielo è sereno, con qualche nuvola passeggera. Soltanto dopo le 16, il cielo si copre di nuvole scure fino alla fine della giornata. Leggermente più alte quelle a Viterbo, comprese fra i 4 e i 16 gradi centigradi le temperature. Anche qui il cielo è variabile ed in leggero peggioramento la sera: per il giorno dopo è prevista molta nebbia.

Ancora un grado in più nella minima di Frosinone dove il termometro non scende oltre i 5 gradi centigradi e non supera i 17. Dopo un inizio di giornata sereno, però, anche qui il cielo si mostra nuvoloso e lievemente coperto, con venti moderati a metà giornata, deboli verso la sera. Stessa cosa anche nel capoluogo pontino. Qui le temperature sono meno rigide e oscillano fra gli 8 e i 17 gradi centigradi, il cielo è sereno variabile: piogge isolate attese per domani.