Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi lunedì 11 dicembre 2023: nuvole e piogge sparse Nuvole e piogge sparse in questo lunedì di metà dicembre a Roma e nel Lazio: temperature comprese fra i 2 e i 17 gradi centigradi.

Nuvole e piogge sparse in questa metà dicembre, dalle temperature in calo. È così che si presenta questo inverno in anticipo a Roma e nel Lazio oggi, lunedì 11 dicembre 2023. Il termometro oscilla fra i 2 gradi di minima, attesi nel reatino e i 17 di massima, nella capitale.

Che tempo fa oggi a Roma

Nubi sparse e nuvole caratterizzano la giornata di oggi nella capitale. Cielo coperto fra il tardo pomeriggio e la sera. Le temperature, sebbene siano le più alte di tutta la regione, non vanno oltre i 17 gradi centigradi di massima. La minima, invece, come scrive Il Meteo.it, si attesta intorno ai 9 gradi, percepiti soltanto nella prima mattina: nel frattempo, però, il sindaco Roberto Gualtieri ha già firmato l'ordinanza con il piano della protezione civile per allerta neve e ghiaccio. Venti moderati.

Le previsioni nelle province della regione Lazio

Più fredde le altre province del Lazio. Il record si tocca nel reatino, con una minima di 2 gradi centigradi e una massima di 12. Nelle zone appenniniche della regione Lazio, oltre alle temperature rigide e al cielo coperto, anche piogge sparse, soprattutto fra il pomeriggio e la serata. Stessa situazione, ad esempio, nel frusinate. In Ciociaria il cielo appare meno coperto, ma, fatta eccezione per le prime ore della mattina, è comunque nuvoloso. Il rischio di piogge isolate è lo stesso a partire dalla seconda metà di giornata. Il termometro in questo caso oscilla fra i 3 e i 13 gradi.

Freddo anche a Viterbo: anche qui la temperatura minima è di 3 gradi centigradi, di 14 la massima. Qui non sono attese piogge, ma il cielo resta cupo e coperto per l'intera giornata. Nuvoloso a partire dalla seconda metà della giornata è il cielo su Latina: qui il termometro oscilla fra i 7 e i 16 gradi centigradi.