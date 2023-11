Previsioni meteo a Roma e nel Lazio martedì 7 novembre: temperature in lieve calo Mattina con le nuvole, pomeriggio con il sole: queste le previsioni meteo attesa per oggi, mercoledì 8 novembre 2023 a Roma e nella regione Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Regione Lazio spaccata in due: da una parte sole e qualche nuvola appena, dall'altra, nella zona sud della regione, allerta gialla per pioggia, temporali e vento dalla mezzanotte dell'8 per le successive 18-24 ore. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, mercoledì 8 novembre 2023. Comune a tutti i territori, invece, calo delle temperature di qualche grado: oggi la massima di 19 gradi è attesa a Roma e nel pontino, mentre la minima si aggira sui 6 gradi di Rieti. Temporali e piogge, però, tornano nella giornata di venerdì su tutta la regione.

Che tempo fa oggi a Roma

Come anticipato, oggi nella capitale si tocca la temperatura massima di 19 gradi nel Lazio, mentre la minima è intorno ai 10. Fatta eccezione per la prima mattina, caratterizzata da nubi, cielo coperto e nebbia, la giornata appare limpida, con il cielo sereno. Secondo quando riporta Il Meteo.it, inoltre, il vento è moderato soltanto nel pomeriggio, assenti le precipitazioni.

Le previsioni sulle province: allerta gialla al sud

Le province più fredde di oggi sono quelle di Rieti e Viterbo dove le temperature minime, rispettivamente, si aggirano sui 6 e i 7 gradi. Le massime, invece, in entrambe le zone, sono intorno ai 15 gradi. In entrambe le zone, dopo una prima mattina di cielo coperto con nebbia e una mattinata di nuvoloni sparsi, dopo pranzo torna il sereno per l'intera giornata.

Tempo più variabile nelle province del sud, dove alle nuvole e alla pioggia (nella prima parte della mattina) si alterna il sole che, invece, caratterizza la seconda parte della giornata. Nella provincia di Frosinone il termometro oscilla fra i 10 e i 18 gradi, mentre nel capoluogo pontino fra i 13 e i 19.