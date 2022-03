Preso lo scippatore seriale di Montesacro: prendeva di mira gli anziani e li rapinava con violenza Il ragazzo, un giovane di 23 anni, si trova adesso agli arresti domiciliari.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene con l'accusa di aver derubato un anziano e un'altra persona a Montesacro. Secondo le prime informazioni, il 23enne – che adesso si trova agli arresti domiciliari – avrebbe rapinato l'uomo lo scorso anno, nel mese di luglio. L'anziano, che è poi andato a sporgere denuncia, aveva raccontato che il giovane gli era arrivato alle spalle e con violenza gli aveva strappato la borsa. Le indagini sono durati mesi, fino a che gli investigatori non hanno individuato il 23enne, ritenuto il colpevole dello scippo. Sempre secondo gli inquirenti, il ragazzo sarebbe responsabile di un'altro scippo, avvenuto sempre con le stesse modalità.

Arrestato 26enne a Montesacro: rapinava le coppie con un coltello

Alla fine di gennaio un altro giovanissimo è stato arrestato, sempre nella zona di Montesacro. Si tratta di un 26enne che prendeva di mira soprattutto le coppie, aggredendole con un coltello e prendendole a pugni. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri. Il ragazzo, con problemi di tossicodipendenza, aveva più volte puntato la lama alla gola delle vittime per rubargli poche decine di euro e i telefoni cellulari. Lui è stato arrestato e portato in carcere, mentre l'uomo di 43 anni che lo aveva ospitato nascondendolo è stato denunciato per favoreggiamento. A essere rapinati, giovani di vent'anni e anche uno studente di quindici, che si trovava alla metropolitana di Conca d'Oro. Tutti sono andati a sporgere denuncia, e dopo una breve indagine i carabinieri hanno individuato il 26enne, che è stato arrestato.