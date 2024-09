video suggerito

Prende la moglie a martellate mentre dorme: la donna è in gravi condizioni Ennesimo grave episodio di violenza contro una donna tra le mura domestiche. Un uomo ha colpito la moglie, una cittadina cubana di 50 anni, mentre dormiva nel loro letto a Ladispoli (Roma). Il 72enne è in stato di fermo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Un uomo si trova in stato di fermo a Ladispoli, comune del litorale a Nord di Roma, con l'accusa di aver aggredito la compagna. Si tratta di un settantaduenne che, secondo quanto ricostruito, questa mattina ha colpito con un oggetto contundente la moglie mentre questa ancora dormiva nel letto. L'arma con la quale si è accanita sulla donna, una cinquantenne di origine cubana, sarebbe un martello anche se ancora non è stato chiarito con certezza. Le forze dell'ordine giunte nell'appartamento allertate dai vicini che hanno sentito le urla provenire dall'abitazione. La vittima dell'ennesimo grave episodio di violenza contro le donne, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo dove rimane ricoverata. Ancora da chiarire il movente dell'aggressione.