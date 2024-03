Pota un albero, cade e sbatte la testa: elitrasportato d’urgenza al Gemelli di Roma, è grave Si trova in condizioni gravi il pensionato di 66 anni che è caduto dall’albero che stava potando. Una volta precipitato dalla pianta ha sbattuto la testa, elitrasportato al Gemelli di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Stava potando una pianta di ulivo, quando è caduto a terra e ha sbattuto la testa. È successo in un piccolo comune del frusinate che si trova ad una trentina di chilometri dal confine laziale con il Molise, Sant'Elia Fiumerapido. L'uomo, un pensionato di 66 anni, si trovava all'interno del suo terreno agricolo dove stava effettuando degli interventi agricoli ad alcune piante, fra cui l'albero di ulivo. Trasportato d'urgenza al policlinico Gemelli si trova in condizioni gravi.

L'incidente e la caduta

Non si conoscono ancora le cause della caduta. L'uomo potrebbe aver perso l'equilibrio o aver avuto un malore. Ciò che è certo è che è avvenuto in un attimo. Stava effettuando alcuni interventi di sistemazione e potatura dell'albero di ulivo, quando è caduto. Dopo il volo, l'impatto a terra è stato fortissimo. I soccorsi sono stati immediati: non appena caduto, sono stati allertati gli operatori del 118.

L'arrivo dei soccorsi e il trasporto a Roma

In brevissimo tempo gli operatori del personale sanitario del 118 sono arrivati nel campo in cui è caduto il sessantaseienne. Lo hanno raggiunto. Le sue condizioni si sono mostrate critiche fin da subito, così è stato disposto il trasferimento in un ospedale romano. Per trasportare il sessantaseienne è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha preso in carico l'uomo. Il pensionato è stato trasferito d'urgenza a Roma, dove è stato preso in cura dal team di medici e di infermieri del policlinico Agostino Gemelli, ma si trova in condizioni gravi.

Sul terreno dove stava lavorando, invece, sono arrivati i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Sant'Elia, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e di trovare le cause della caduta.