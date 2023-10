Ponza, muore dopo una lite col figlio del compagno: ha gravi fratture in varie parti del corpo È morta la 47enne arrivata al San Camillo con l’eliambulanza con fratture su varie parti del corpo. L’ipotesi è che sia stata picchiata o che sia caduta dalle scale.

Massacrata di botte o caduta per le scale per una tragica fatalità, riportando gravi fratture in varie parti del corpo. La Procura della Repubblica di Cassino indaga sulla morte di una donna di quarantasette anni di nazionalità romena, Florina Ancuta. Il decesso risale alla notte tra sabato 7 e domenica 8 ottobre, la paziente ha lottato per alcune ore tra la vita e la morte e si è spenta in un letto dell'ospedale San Camillo di Roma.

La donna si trovava ricoverata con gravi traumi diffusi e ferite, a seguito di una lite avvenuta con il figlio del compagno ottantenne, con il quale conviveva sull'isola di Ponza, nella frazione Le Forna. Due sarebbero per ora le principali ipotesi sulle quali indagano gli investigatori: la prima appunto, che sia stata uccisa di botte, la seconda che abbia perso l'equilibrio da sola e sia caduta accidentalmente dalle scale.

Ancora tutto da ricostruire il quadro della vicenda a seguito del quale la donna è morta. Secondo quanto reso noto finora i rapporti tra lei e il figlio cinquantenne del compagno erano tesi da tempo e in passato aveva già dovuto ricorrere a cure mediche. La posizione del cinquantenne è al vaglio degli investigatori. Per il momento nei confronti dell'uomo il giudice non ha emesso alcuna misura di custodia cautelare, rilevanti saranno gli esiti dell'autopsia, che il magistrato ha disposto sulla salma.

Il medico legale infatti risalirà alle cause che hanno provocato il decesso. Quella notte il personale sanitario è intervenuto all'interno dell'abitazione, date le condizioni di salute della donna, che sono parse fin da subito disperate, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che l'ha trasportata nella Capitale. Sulla vicenda indagano i carabinieri di zona coordinati dalla Procura, che ascoltano alcuni testimoni, tra i quali il compagno della vittima.