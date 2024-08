video suggerito

Ponza: ignoti decapitano la statua di Padre Pio L'atto vandalico avvenuta sull'isola di Ponza nella notte tra venerdì e sabato. Sulla decapitazione della statua di Padre Pio indagano i carabinieri.

A cura di Redazione Roma

Ignoti nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 agosto hanno decapitato la statua di Padre Pio che si trova in località Tre Venti sull'isola di Ponza, la principale dell'arcipelago pontino. L'effige del santo era stata donata nel 2009 da un gruppo di fedeli alla chiesa di Ponza Porto, ed è la seconda volta che ciò avviene: la statua era già stata danneggiata nel 2019.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno provveduto a recuperare la testa della statua di Padre Pio per poterla restaurare. Rabbia e tristezza tra i fedeli per l'atto vandalico. Su quanto accaduto è stata aperta un'indagine per rintracciare il responsabile (o i responsabili), di quanto avvenuto.

Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Ponza Franco Ferraiuolo. Dure le parole del primo cittadino dell'isola, affidate a un post su Facebook.

“Una società che non pratica più la fratellanza i buoni sentimenti, il rispetto dei valori, la coltivazione delle buone pratiche di vita, che non privilegia l’acquisizione culturale di tutto ciò che ci rende sensibili nell’anima e nella coscienza, finisce per generare questi mostri".

"Questo gesto ignobile ed odioso ha ferito Ponza nella sua più profonda essenza civile e religiosa”, ha concluso il sindaco.