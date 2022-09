Ponte Duca D’Aosta, trovato 21enne ferito: “Sono caduto”, ma si indaga su un’aggressione È stato trovato vicino al ponte Duca D’Aosta, nella zona nord di Roma: un 21enne ferito è stato soccorso la scorsa notte. Si indaga sull’autore dell’aggressione.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine da Google Maps

Ha raccontato di essersi ferito cadendo dal ponte Duca D'Aosta, nel quadrante nord della città di Roma, davanti al complesso del Foro Italico, a neanche un chilometro di distanza dallo stadio Olimpico. La verità emersa, però, come racconta in un articolo pubblicato oggi da la Repubblica è un'altra. Il protagonista della vicenda è un ragazzo di 21 anni che, fortunatamente, non sembra trovarsi in gravi condizioni di salute.

Cosa è successo

Il ragazzo, un giovane di appena 21 anni, è stato soccorso stanotte, sotto al ponte Duca D'Aosta: non appena raggiunto dai soccorritori delle forze dell'ordine, avrebbe raccontato loro di essersi ferito a causa di una caduta. Sul luogo, non appena inviato l'allarme, è arrivata anche un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare d'urgenza il ragazzo al policlinico Agostino Gemelli, dove è stato affidato alle cure dei medici. Sono stati proprio loro, sottoponendolo alle visite necessarie, a giudicare le sue ferite con un codice giallo e a scoprire con più precisione l'origine delle lesioni riportate.

La mancata verità: forse una lite

Come scrive la testata, i medici e gli infermieri gli hanno trovato i segni di tre coltellate, una al mignolo e altre due all'ascella e al ginocchio: l'ipotesi della caduta, stando a quanto scoperto è venuta meno. Così sono partite le indagini. Secondo i controlli effettuati dalla polizia, il ragazzo sarebbe stato aggredito all'interno di un locale e, una volta raggiunto l'esterno, è stato ferite. Non si conosce ancora, però, l'identità dell'autore delle ferite: le indagini sono ancora in corso per cercare di scoprire qualcosa di più a riguardo.