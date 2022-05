Ponte Aniene diventa memoriale Ugo Forno: il partigiano bambino morto a 12 anni avrà un monumento Il Ponte Aniene diventerà un monumento in ricordo di Ugo Forno, detto Ughetto, il partigiano bambino morto a 12 anni per liberare Roma dal nazifascismo il 4 giugno del 1944.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook. La targa si trova nel Parco Nemorense (conosciuto anche come Parco Virgiliano) nel quartiere Trieste.

È morto quando aveva appena 12 anni, a poche ore dalla liberazione della città di Roma dall'occupazione nazifascista, il 5 giugno del 1944: Ugo Forno, detto Ughetto, il partigiano bambino, avrà presto il suo memoriale. Ideato dall'associazione Parenti e amici di Ugo Forno e disegnato dal famoso architetto Luca Zevi, che si è già occupato di quello ai caduti del bombardamento di San Lorenzo e il Museo della Shoah a Villa Torlonia, il monumento potrebbe nascere vicino alla ciclabile Aniene, come si legge in un articolo de il Corriere della Sera.

Il memoriale per il partigiano bambino

Come ha raccontato Giuseppe Teano, membro dell'associazione e cicloattivista, l'idea risale a tre anni fa: "Tre anni fa abbiamo saputo che Rfi aveva in progetto di fondere e sostituire il ponte ferroviario sull'Aniene del 1932 – ha spiegato – Il ponte, però, ha un valore simbolico: lì perse la vita il 12enne Ugo Forno dopo aver impedito ai nazisti in ritirata di farlo saltare: per questo che abbiamo proposto una soluzione alternativa."

A queste parole, l'architetto Luca Zevi ha aggiunto una breve descrizione del progetto che verrà intitolato al partigiano bambino: "L'idea è di tagliare una parte del ponte e metterla a cavallo della ciclabile Aniene, realizzando un memoriale visibile dal Belvedere Ugo Forno, il punto in cui la pista si affaccia sul fiume che nel 2019 abbiamo dedicato a Ughetto – ha dichiarato – Rfi si è mostrata interessata sin dal primo momento." Il luogo in cui sorgerà il memoriale, dove si trova già il Belvedere Ugo Forno, è poco più a nord, di circa due chilometri, dal Parco Nemorense dove è stata posta la targa in ricordo del piccolo Ugo Forno, a pochi passi dal ponte a lui intitolato nel 2010, su proposta di Fs.

Gli ostacoli al memoriale

Esiste, però, un ostacolo alla realizzazione del progetto del memoriale, come ha dichiarato Felice Cipriani, coordinatore dell'associazione e biografo di Ugo Forno: "Rfi ha già stanziato parte dei fondi, per cui il problema è a livello istituzionale. Abbiamo presentato il progetto una prima volta a gennaio all'assessore alla cultura Miguel Gotor e una seconda volta, il 15 aprile, al sindaco Roberto Gualtieri – ha spiegato – Non abbiamo ancora ricevuto risposta, e temiamo che i tempi possano allungarsi. Per far ottenere a Ughetto la medaglia al Merito civile ci sono voluti quasi cinque anni!"

Nel frattempo, però, è arrivata la risposta dall'assessora alle Attività produttive e alla Mobilità del II Municipio, Valentina Caracciolo: "Sin dal principio ci siamo impegnati nell'area del Belvedere, dove richiederemo di installare una fontana o una casa dell'acqua, anche a servizio dei ciclisti e verificherà la possibilità di segnalare il Belvedere anche nella toponomastica ufficiale. L'area dove collocare il monumento è gestita da RomaNatura, che ha anch'essa mostrato grande disponibilità. Mi auguro che la situazione si sblocchi quanto prima."