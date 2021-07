Polemiche per festa di compleanno Raggi in hotel a 5 Stelle. Calenda: “Io sarei stato lapidato” Il candidato sindaco Carlo Calenda ha attaccato la sindaca Raggi in merito alla festa di compleanno a sorpresa organizzata sul terrazzo del lussuoso Hotel Bernini Bristol. “Se avessi dato una festa, pagata da un consulente del Comune, in un hotel a 5 stelle di un imprenditore a cui è stata rilasciata (per fortuna) un’autorizzazione edilizia, sarei stato lapidato, Renzi direttamente arrestato, Berlusconi fucilato. I Cinquestelle, invece, si sono solo evoluti. Tanto”.

A cura di Enrico Tata

"Se avessi dato una festa, pagata da un consulente del Comune, in un hotel a 5 stelle di un imprenditore a cui è stata rilasciata (per fortuna) un'autorizzazione edilizia, sarei stato lapidato, Renzi direttamente arrestato, Berlusconi fucilato. I Cinquestelle, invece, si sono solo evoluti. Tanto", ha dichiarato Carlo Calenda commentando la festa a sorpresa per il compleanno della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che si è tenuta sul terrazzo dell'Hotel Bernini Bristol. "Sembrano passati secoli da quando la Raggi faceva interrogazioni su Marino e hotel di lusso. Ora la Sindaca è diventata una habitué delle terrazze degli alberghi 5 Stelle della Capitale. Domenica ha festeggiato il suo compleanno sugli splendidi affacci dell'Hotel Bernini, nel cuore di Roma. Domani sera è previsto un altro suo banchetto, di tipo elettorale e con ospiti selezionati, nella loggia di un altro hotel di lusso a due passi da via Nazionale e del Quirinale. Alla faccia della casta", ha attaccato anche Andrea Romano, deputato del Partito democratico.

La festa contestata: party a sorpresa sul roof garden dell'hotel di lusso

La sindaca Raggi ha festeggiato il suo compleanno sulla stupenda terrazza dell'Hotel Bernini Bristol che si affaccia su via Veneto e piazza Barberini. Fra gli invitati c'era l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e tanti altri vip. Domenica la prima cittadina aveva invece festeggiato in famiglia, con una foto che la ritrae mentre fa colazione sul balcone del suo appartamento.

L'hotel Bristol, ricorda il quotidiano Domani, è di proprietà dell’imprenditore, ex senatore di Forza Italia e presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.

Lo scorso 14 luglio, si legge sulla pagina dell'hotel su Facebook, la sindaca Raggi ha partecipato all'inaugurazione della nuova area dell'hotel. Un ampliamento che, ha ricordato il proprietario, è stato possibile grazie all'autorizzazione grazie a un voto dell'assemblea capitolina, che ha sbloccato la pratica.