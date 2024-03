Pizzicotti, acqua cotta, Mirandò e la pizza rentorta: i nuovi Prodotti tradizionali del Lazio Nove nuovi Prodotti tipici del Lazio sono stati inclusi nell’elenco nazionale. Tra questi la pizza rentorta fiamignanese del Reatino, la Mirandot di Tarquinia, le fettuccine all’Etrusca e l’acqua cotta viterbese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Nove nuovi Prodotti agroalimentari tradizionali del Lazio sono stati inseriti nell'elenco nazionale. Tra questi, per esempio, l'acqua cotta, le fettuccine all’etrusca con funghi ferlenghi e salsiccia e il Mirandò o Mirandot di Tarquinia.

Sono 472 i Pat del Lazio riconosciuti, al secondo posto per numero tra le regioni italiane. In particolare sono 108 prodotti vegetali, 195 tra paste, dolci e prodotti da forno; 64 carni fresche, 48 formaggi, 10 preparazioni di pesce, 18 prodotti della gastronomia, 9 oli, 7 prodotti di origine animale (miele e ricotte), 9 tra distillati e bevande analcoliche e 4 condimenti.

Secondo l'attuale normativa prevista dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), un prodotto può avere il riconoscimento se caratterizzato da "metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali" per un periodo non inferiore ai venticinque anni.

"I Pat rappresentano una ricchezza e una risorsa importante. Hanno la capacità di attrarre turismo e legare alle tradizioni gli abitanti di quei luoghi, per questo la Regione Lazio, attraverso Arsial, si occupa da oltre un ventennio, di accompagnare i soggetti pubblici o privati che propongono una candidatura, nel percorso che si conclude con il riconoscimento e di aggiornare la sezione dedicata al Lazio dell’elenco nazionale dei Pat", ha spiegato l’Assessore Regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini.

Questi i nuovi prodotti tradizionali del Lazio:

La pizza rentorta fiamignanese del Reatino: è una pizza o focaccia tipica delle zone a confine tra Lazio e Abruzzo, ripiena spesso di salsiccia. È ‘rentorta' perché viene avvolta, retorta su sé stessa;

il serpentone di Capena (RM): un dolce ripieno di mandorle e cioccolato, anch'esso retorto su sé stesso;

il tortiglione di Jenne (RM): una specie di tozzetti con impasto bigusto, bianco e al cacao;

l’acqua cotta (Viterbese); una zuppa di verdura (soprattutto patate, cicoria e mentuccia);

le fettuccine all’etrusca con funghi ferlenghi e salsiccia (Viterbese)

Mirandot o Mirandò di Tarquinia: carne bollita con un sughetto di pomodorini

i pizzicotti alla liscianara (Reatino): un tipo di pasta che prende il nome da come la palla di impasto viene pizzicata per strapparne pezzi irregolari

gli stringozzi aspresi (Reatino): una pasta che si cucina con un sugo di funghi, salsiccia, pancetta e olive

le sagne e fagioli di Arnara (Frosinone): un tipo particolare di pasta e fagioli