Pistole, spade e scimitarre: in casa di un 45enne romano scoperto un arsenale illegale Un 45enne romano è stato arrestato per porto di arma clandestina e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A cura di Enrico Tata

Scimitarre e spade, un'antica pistola e un pugnale. Tutte armi splendide e di valore, ma completamente illegali. Un 45enne romano, che le custodiva in casa, è stato arrestato per porto di arma clandestina e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Roma-Divino Amore sono stati chiamati da alcuni residenti di via degli Astrini, che si trova a Santa Palomba, estrema periferia Sud di Roma: "Aiutateci, c'è un uomo che si aggira per strada armato di pistola". I militari hanno sorpreso l'uomo, un 45enne, mentre cercava di nascondere un revolver con matricola abrasa all'interno della sua automobile. Fermato e sottoposto a perquisizione, nel suo appartamento i militari hanno trovato 58 grammi di cocaina, in parte suddivisa già in dosi, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. In cucina, inoltre, c'erano tre spade, tutte detenute illegalmente.

L'accusa: spaccio di sostanze stupefacenti e porto di arma clandestina

L'uomo è stato arrestato, in seguito agli accertamenti, dai carabinieri della compagnia di Pomezia su disposizione della procura di Roma. Le accuse sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di arma clandestina. Accompagnato in tribunale a piazzale Clodio, al termine dell'udienza l'arresto del 45enne è stato convalidato. Nelle prossime ore i carabinieri del Ris di Roma eseguiranno indagini approfondite sulla pistola con l'obiettivo di verificare se essa sia stata già utilizzata in passato per commettere reati. Da accertare anche i motivi che hanno spinto l'uomo a scendere in strada con una pistola in pugno.