Picchiano un giovane per rubargli la collana, poi prendono a martellate un uomo: arrestati 2 ragazzi Due ragazzi sono stati arrestati e un terzo denunciato con le accuse di rapina, lesioni aggravate, porto abusivo di strumenti atti a offendere.

A cura di Natascia Grbic

Hanno strappato una collanina d'oro dal collo di un ragazzo e preso a martellate un uomo in testa per una discussione banale. Due ragazzi di 22 e 25 anni sono stati arrestati con l'accusa di rapina dai carabinieri di Terracina mentre un terzo giovane è stato denunciato: aveva nascosto nella sua abitazione la collana e il martello usato poco prima nell'aggressione. Il brutale episodio è avvenuto la scorsa notte a Terracina. I due ragazzi arrestati hanno notato un giovane camminare da solo in strada: aveva una catenina d'oro al collo e hanno deciso di portargliela via. Si sono avvicinati, lo hanno minacciato, picchiato prendendolo a pugni in faccia e alla fine gli hanno strappato la catenina dal collo. L'aggressione è avvenuta verso le 3 di notte, quando in strada non c'era nessuno che potesse aiutare la giovane vittima, che ha poi lanciato l'allarme chiamando i carabinieri.

Dopo aver aggredito il ragazzo, i due giovani rapinatori hanno preso a martellate un uomo che si trovava con la moglie. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbero avuto un diverbio per futili motivi, cosa che però ha scatenato la loro ira. Hanno quindi preso un martello da sotto il sedile dell'auto e gliel'hanno dato in testa, ferendolo fortunatamente non in modo grave. I carabinieri sono riusciti a rintracciare i due responsabili dell'aggressione poco dopo quest'ultimo episodio, mentre erano in auto con un terzo amico.

I carabinieri hanno intercettato i due sulla Pontina. Si trovavano all'esterno di un bar in macchina di un amico, quando i militari si sono avvicinati per procedere al controllo. Le loro abitazioni e le rispettive auto sono state perquisite: nell'appartamento del terzo giovane sono stati trovati il martello e la catenina d'oro appartenente al giovane rapinato poche ore prima. I due rapinatori sono stati arrestati, ora si trovano ai domiciliari. Tutti e tre i ragazzi hanno ricevuto Daspo e foglio di via. Le accuse, per tutti e tre, sono di rapina, lesioni aggravate, porto abusivo di strumenti atti a offendere.